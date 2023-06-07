205 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi

Adana'da polisin bir adrese yaptığı baskında 205 litre sıvı metamfetamin ele geçirilirken, kaçmaya çalışırken yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'ndeki bir depoda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmada 4 şüphelinin, sıvı metamfetamini içerisine çeşitli kimyasallar karıştırarak çoğalttığını tespit etti. Operasyon için harekete geçen narkotik polisi, tekstil malzemelerini saklamak için kiralandığı belirlenen depoya 10 ekip ve zırhlı araçlarla baskın yaptı. Polisin geldiğini gören içerideki şüpheliler M.T. (32), İ.K. (42) ile yabancı uyruklu R.F. (42) ve M.K. (43) koşarak, kaçmaya başladı. Dikenli tellerden tırmanarak boş arazide koşan şüpheliler, polisin takibiyle yakalandı. Depoda arama yapan ekipler, 205 litre sıvı metamfetamin, 62 litre asetik anhidrit ve 75 litre ara kimyasal maddeler ele geçirdi. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüpheliler, haklarındaki suçlamaları reddedip, uyuşturucu maddeden haberlerinin olmadığını öne sürdü. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.