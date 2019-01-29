21 ülkeden 70 ressam Adana'yı resmetti

75. Yıl Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen sergi açılışına katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana'da üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı'nın önemli katkıları olduğunu belirtti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı'nda tuvale yansıyan Adana resimlerinin bulunduğu serginin açılışını gerçekleştirdi.

Küatörlüğünü Prof. Dr. Birsen Çeken'in üstlendiği serginin açılışına eşi Zeynep Sözlü ile birlikte katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü 21 ülkeden 70 ressamın katıldığı çalıştayın ev sahipliğini yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Adana, Türkiye'nin Türk Dünyası'na açılan kapısı. Adana, huzurun, refahın, sanatın, sporun şehri. Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı bunun en güzel kanıtı" dedi.

Başkan Sözlü'nün konuşmalarının ardından serginin açılış kurdelesi kesildi.