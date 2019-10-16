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216 yıl hapis cezasıyla aranan 28 hükümlü yakalandı

Adana polisi yaptığı 5 günlük uygulamada 216 yıl hapis cezasıyla aranan 28 hükümlüyü yakaladı.


Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, suça bulaşmış ve kesinleşmiş hapis cezası alan şahısların yakalanması için 7 gün 24 saat esasıyla uygulama yapılması talimatı verdi. Hükümlülerin yakalanması için şehrin D-400 ve otoyoldaki 5 rutin kontrollerin yanı sıra şok uygulamalar da devreye sokuldu. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, narkotik suçlarla mücadele, terör, kaçakçılık, organize suçlar ve çocuk şube müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştirilen uygulamalarda 5 günde 216 yıl hapis cezasıyla aranan 28 hükümlü yakalandı.


Hükümlülerin uyuşturucu ticareti yapmak, kasten adam öldürmek, hırsızlık, yağma, adam yaralama gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası aldığı da öğrenildi.

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