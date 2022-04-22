23 Nisan'da hasta ve göçmen çocuklar unutulmadı

Adana'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hasta ve göçmen çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Onkoloji ve Hematoloji Bölümü'nde tedavi gören tedavi gören çocuklar için düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katıldı.

Hasta çocuklara şarkılarla, palyaço gösterileriyle moral verildi, 23 Nisan Bayramları kutlandı. Başkan Karalar da çocuklarla birlikte şarkılar söyledi, onlara çeşitli hediyeler verdi. Kutlamalara Çukurova Üniversitesi Rektörü Meryem Tuncel de katıldı.

Öte yandan, Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Göç ve Göçmen İşleri Şube Müdürlüğü'nce, göçmen ve Adanalı çocuklara yönelik 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenlendi.

Adana Barosu Tesisleri'nde gerçekleştirilen şenlikte göçmen ve Adanalı çocukların birbirlerini tanıması, sosyokültürel yönlerinin gelişmesi ve karşılıklı olarak kaynaşması ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın vurgulanmasıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün tanıtılması amaçlandı.

23 Nisan Çocuk Şenliği, Büyükşehir Göç ve Göçmen İşleri Şube Müdürlüğü ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile birlikte düzenlendi.

Göçmen ve Adanalı yaklaşık 100 çocuğun katılım sağladığı “23 Nisan Çocuk Şenliği” etkinliğinde; taş boyama, palyaço, müzik çalışmaları içerikleriyle yapılandırılmış çocuk etkinlikleri icra edildi. Etkinlik boyunca göçmen ve Adanalı çocuklar birlikte sevgi, neşe ve coşku içinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Çocuklara kırtasiye ve eğitim kiti de dağıtıldı.