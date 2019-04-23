23 Nisan'ı doktoruyla kutladı

Adana'da ameliyat olan ve tedavi gören minik İsmail'e doktoru ve hemşireleri 23 Nisan sürprizi yaptı.

Göğüs ağrısı, öksürük şikayetleri nedeniyle Harran'dan gelerek ailesiyle Özel Adana Ortadoğu Hastanesi'ne başvuran 8 yaşındaki İsmail Boy'a yapılan tetkikler sonucu akciğer kist hidatiği teşhisi konuldu. İsmail Boy, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Osman Gereklioğlu tarafından gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatla akciğerlerindeki kistlerden kurtuldu.

Op. Dr. Osman Gereklioğlu, halk arasında köpek kisti denilen, kist hidatiğe “Ekinokokus gronulozus” adlı bir parazitin neden olduğunu belirterek, “Parazitin esas kaynağı köpek, kurt, tilki gibi et yiyen hayvanlardır. Ülkemizde ise parazit kaynağı çoğunlukla köpeklerdir. Köpeğin bağırsaklarında yaşayan parazitler dışkı yoluyla dış ortama geçer. Sonrasında da bu parazitleri iyi yıkanmamış çiğ sebze ve meyveler yoluyla veya kirli içme sularından insanlara bulaşır ve akciğer ve diğer organlara yayılarak kist formunda yaşamlarını sürdürür” dedi.

Akciğere yerleşen kistlerin başlangıçta küçük oldukları için uzun süre belirti vermeyebileceğini ifade eden Gereklioğlu, “Büyüdükçe bronş, akciğer zarı, kalp ve büyük damar gibi yapılara bası yaparak, öksürük, solunum sıkıntısı, göğüs ağrısı gibi çeşitli belirtiler ortaya çıkar. Bütünlüğü bozulan kist akciğer zarları arasında açılırsa, akciğerde hava ve sıvı birikimine yani hidropnömotoraks'a neden olur. Bu durum da hastanın hayatını tehdit eden ciddi bir durumdur ve acil müdahale gerektirir” dedi.

Çifte bayram

Küçük İsmail'i hemen ameliyata aldıklarını belirten Op. Dr. Osman Gereklioğlu, “Ameliyatta yaklaşık 12 cm çapında kisti çıkardık. 5 gündür tedavisi devam eden İsmail'e 23 Nisan sürprizi, yapmak istedik. Aynı zamanda İsmail'i bugün taburcu da ediyoruz. Hem taburcu olmasını hem de 23 Nisan Ulusan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladık” dedi.

Sürpriz karşısında İsmail'in mutluluğu gözlerinden okunurken, doktoruyla birlikte pasta kesti, hemşire ablalarıyla 23 Nisan'ı kutladı. Baba Hamit Boy ise doktoruna teşekkür ederken, “Biz bu kadar tehlikeli bir hastalık olduğunu bilmiyorduk. Şikayetlerimiz artınca Ortadoğu Hastanesi doktorlarından tanıdığımız Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Kayacan'ı aradık hemen gelmemizi istedi. Allah razı olsun doktorumuz Osman beyden, Mustafa beyden ve tüm Özel Adana Ortadoğu Hastanesi çalışanlarından” dedi.