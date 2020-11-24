24 Kasım Öğretmenler Günü resim sergisi

Adana Ressamlar Derneği (ARD) her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde karma resim sergisi açtı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 75. Yıl Sanat Galerisi'nde açılan sergi 30 Kasım 2020 Pazartesi gününe kadar izlenilebilecek.

Adana Ressamlar Derneği (ARD) Başkanı Hüseyin Yılmaz, her yıl geleneksel 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına üye öğretmenler ve Adana'da görev yapan görsel sanat öğretmenleri ile beraber bir karma resim sergisi gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirterek, "Öğretmenler genç yüreklere dokunup ışık olmaya çalışan insanlardır. Öğretmenlerimiz ülkemizin en ücra köylerinde, ilçelerinde ve illerinde çalıştılar. Gittikleri yerlerde kültür sanat ve eğitim adına farklar oluşturabilmek öğretmenlerimizin yaşam sevinci olmuştur. Bu Covid-19 salgını sürerken bu sergiyi kararlılıkla oluşturmaya çalıştık. Eğitimci ve sanat üretiminde bulunan bizler bu süreçte psikolojik açıdan yıprandık, evlerimize kapandık. Bizi teselli eden resim yapmak ve kitap okumak oldu. Yaptığımız resimleri yakınlarımız dışında izleyicilerin de görmesi bizi daha mutlu edeceğine düşünerek 75. Yıl Sanat Galerisi'nde 22 Kasım 2020'de bu sergiyi gerçekleştirdik. 51 ressam arkadaşımız eserleri ile yer aldılar. Covid-19'dan dolayı izleyicimiz olmasa dahi galerinin duvarında eserlerimizi beraber görmek bile bize mutlu edecektir” dedi.

51 öğretmenin 51 eserle katkı veren sanatçılar şunlar:

Aslı Özdemir, Betül Yayan, Deniz Nilay Salman, Erdal Yalçın, Esra Baydar, Elif Yarımoğlu, Hasan Erdoğan, Hüseyin Yılmaz, İncinur Asker, Nurdan Kayacı, Nermin Levent, Oktay Asiltürk, Songül Kınık, Sevilay Aydınlı, Sinem Alparslan Asiltürk, Serap Sevim, Seyhan Göztepe, Serpil Kılıç, Engin Buga, Savaş İlhan, M. Özge Eren, Mehmet Emre, Murat Günaydın, H.Sibel Şahin, Tutku Günkut, Tevfik Gökdemir, Tezcan Ballı, Tuğba Küçükbahar, Ulya Algan, Yeşim Seçkin Güvel, Yonca Doğbay Dinç, Zeynep Lale Acar, Zeynep Gedik, A.Meltem Baş, Aysun Katlav, A. Hayriye Algan, Bilge Örnek, Dilek Çubukçu, Ganime Karabucak, Gülden İnkaya, Hatice Güvel, Mahmut Selekoğlu, Melahat Sabancı, Neşe Kayrin, Neşe Ölçücü, Seval Eroğlu, Sevinç Kökenler, Salime Kaman, Seher Özcan, Safiye Çölkesen ve Şerife Ballı.