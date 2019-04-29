24 yıl 2 ay hapis cezası alan hükümlü yakalandı

Adana'da "sahte banka ve kredi kartı" kullanmak suretiyle "yarar sağlama" suçundan 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası alan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi, Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri "Sahte banka ve kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama suçundan" kesinleşmiş 24 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan Yusuf T.'nin (49) saklandığı yeri tespit etti. Polis hükümlünün yakalanması için adrese baskın yaptı ancak Yusuf T. kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalama sonrası hükümlü yakalandı.

Emniyete getirilen Yusuf T. işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü.