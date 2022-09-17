25 bin ton mısır sapı balyası kül oldu

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde dün çıkan yangında 25 bin ton mısır sapı balyası kül olurken, kurtarılan balyaların tahliyesi sürüyor.

İmamoğlu ilçesi Ayvalı mevkiinde dün saat 16.00 sularında çıkan ve 20 saattir yanan 25 bin ton mısır sapı balyaları küle döndü. Özel bir firmaya ait olan ve termik santrale gönderilmek üzere istiflenen mısır sapı balyaların da yaklaşık zararın 30 milyon TL olduğu belirtildi. Toplamda 50 bin ton mısır sapı balyası bulunduğu tahmin edilen alanda yangından kurtarılmaya çalışan balyaların tırlarla tahliyesi dünden beri sürüyor.

Jandarma yetkilileri yangının çıkış nedenine yönelik soruşturmayı sürdürürken firma yetkileri sabotaj olma ihtimali üzerinde durduklarını ifade etti. Öte yandan 20 saattir devam eden yangın Kozan ilçesinde yoğun sise neden oldu.