251 bin 776 uyuşturucu hapla yakalandı, "benim değil, çaldım" dedi

Adana'da 251 bin 776 uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli "benim değil, çaldım" dese de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Batı uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları bir minibüste arama yaptı. Araçta yapılan aramada koliler halinde paketlenmiş toplamda 251 bin 776 uyuşturucu hap ele geçirildi. Minibüsün sürücüsü H.B. (26) gözaltına alındı. Zücaciyeci olduğu nu söyleyen şüpheli “Haplar benim değil çaldım” şeklinde kendini savundu. H.B., emniyet işlemlerinin ardından çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.