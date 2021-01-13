27 yıl hapis cezası bulunan firari cezaevine götürülürken el salladı

Adana'nın Kozan ilçesinde birçok suçtan hakkında 27 yıl hapis cezası bulunan firari saklandığı portakal bahçesindeki kulübede yakalandı. Tutuklanan firari basın mensuplarına el salladı.

Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 27 yıl hapis cezası bulunan M.T., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ekipleri tarafından saklandığı portakal bahçesindeki kulübede yakalandı.

Sağlık kontrolünün ardından Kozan Adliyesine getirilen M.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan M.T, adliye çıkışı basın mensuplarına el salladı.