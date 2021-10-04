27 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Adana'da, 27 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri “Başkasına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka kartı veya kredi kartı üretme, satma” suçundan hakkındaki 27 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Ömer A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışmayla hükümlünün merkez Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti. Polis tespit üzerine adrese baskın yaptı. Yapılan baskında kaçan hükümlü kovalama sonrası polis tarafından yakalandı.

Operasyonla yakalanan Ömer A., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.