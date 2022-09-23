3-4 yılda meyve veriyor... Aşılı harnup fidanı çalışmalarında olumlu sonuç alındı

Adana'da aşılı harnup fidanı deneme çalışmalarında olumlu sonuç elde edildi.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Adana Orman Fidanlık Müdürlüğünce, ülke ve orman köylüsünün ekonomisine ciddi katkıları bulunan harnup ile ilgili bir yeniliğe daha imza atıldı.

Adana Orman Fidanlığında aşılı harnup fidanı deneme çalışmaları başlatıldı. Aşılama çalışmaları ilk örneklerinden olumlu sonuçlar alındığı görüldü. Başlatılan aşılama çalışmalarından elde edilen sonuçlarına göre ilerleyen yıllarda aşılı harnup fidanı üretiminin yaygınlaştırılması planlanıyor.

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz “Tohumdan elde edilen fidanlarla tesis edilen harnup bahçeleri 9-11 yıl içerisinde giderleri karşılayabilir ürün vermeye başlarken; aşılı harnup fidanları ile tesis edilecek bahçelerde bu sürenin 3-4 yıla düşürülmesi hedefleniyor. İlerleyen yıllar içerisinde kurulan bahçelerde ürün rekoltesi hızlı bir artış göstermektedir. Bu durum gerek bahçelerin daha erken ürün vermeye başlaması ve gerekse elde edilen ürünün kalitesinde artışı beraberinde getirecektir" dedi.

Gelir getirici tür ağaçlandırmalarında harnup fidanı dikimine önem verdiklerini vurgulayan Yılmaz, "Ayrıca halkımızın özel ağaçlandırma yoluyla arazilerinde harnup bahçesi kurmalarını teşvik ediyoruz. Bu konuda Genel Müdürlüğümüzün orman köylerinde 30 dekara kadar olan arazilerde yapılacak özel ağaçlandırmalara proje maliyet bedelinin yüzde 65' i ve 30 dekarı aşan araziler ile orman köyleri dışındaki yerlerde ise yüzde 25' i hibe olmak üzere desteği bulunmaktadır" diye konuştu.