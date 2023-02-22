3 bekçiyi etkisiz hale getirip çiftliği soyan iki zanlı tutuklandı

Adana'da 3 bekçiyi silahla etkisiz hale getirip, ellerini ve kollarını bağladıktan sonra çiftlikten 4 traktör, 3 ilaçlama makinesi, römork, 2 televizyon, 2 cep telefonu, ot biçme makineleri ile bir miktar zirai ilacı gasp ettiği öne sürülen iki zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 6 Şubat günü saat 02.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'ndeki Hüseyin A.'nın çiftliğinde meydana geldi. İddiaya göre silahlı ve yüzü maskeli bir grup şüpheli, çiftlikteki bekçiler Yusuf Y. (54), Harun Reşit K. (64) ile Yaşar A.'yı (64) darp edip, ellerini bağladı. Şüpheliler, park halindeki 4 traktör, 3 ilaçlama makinesi, römork, 2 televizyon, 2 cep telefonu, ot biçme makineleri ile bir miktar zirai ilacı gasp edip, çiftlikten ayrıldı.

Bekçilerden birinin ellerini çözüp, durumu bildirmesi üzerine adrese Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin ‘kasten öldürmeye teşebbüs', ‘nitelikli dolandırıcılık' gibi suçlardan 23 kaydı bulunan ve 10 ayrı suçtan aranan Enes Özkılıç (25), Ali Sucu (27) ile Veysel Ö. (25) olduğunu tespit etti. Bölgede araştırma yapan ekipler, çalınan traktör, römork ve ilaçlama makinesini bir portakal bahçesinde terk halde buldu. Şüpheliler ise adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Öte yandan olaya karıştığı belirlenen firari 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin, ifadelerinde birbirlerini suçladıkları öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Enes Özkılıç ile Ali Sucu çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Veysel Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen araç ve malzemeler ise sahibine teslim edildi.