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3 DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik şafak vakti yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 29 Ocak günü operasyon düzenlendi. Özel Harekat timlerinin de desteği ile şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı. Söz konusu şahısların evlerinin olduğu köşe başlarında özel harekat timleri güvenlik önlemleri aldı. Ardından koçbaşlarıyla zanlıların evlerinin kapısı kırılarak içeri girildi. Operasyonda 3 Suriye uyruklu zanlı gözaltına alındı. Zanlılar, emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlıların DEAŞ adına faaliyette bulunduğu öne sürüldü.

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