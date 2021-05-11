3 kadını pompalı tüfekle böyle vurdu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişinin 3 kadını pompalı tüfekle vurması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Zanlı ile yanındaki arkadaşları yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Bota Mahallesi, Taç Mahal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Çalar ailesinin evinin önüne gelen otomobilden inen 4 kişiden biri pompalı tüfekle eve doğru ateş etti. Açılan ateş sonucu Güzel Çalar (45) sırtından, Yazgülü Çalar (71) elinden, Meryem Yıldız (19) ise sağ ayağından yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Polisin yaralılarla yaptığı görüşmede yaralı kadınlar olayı azmettirenin Mehmet Ş. olduğunu, bu kişiyle aynı mahallede bir evi kiralama yüzünden aralarında husumet olduğunu öne sürdü.

Polis çevrede yaptığı güvenlik kamerası görüntülerinden evinin önüne gelen ve ateş eden şahsın Şükrü B. (28) olduğunu yanındaki şahısların ise Mehdi B. (23), Hasan B. (22) ve Faruk B. (24) olduğunu saptadı. Ayrıca polis olayı azmettiren Mehmet Ş.'nin de (36) yakalanması için çalışma başlattı. Polis bir eve yaptığı baskında 5 kişiyi yakaladı. Ayrıca polis evde ruhsatsız tabanca bulunduran Süleyman B.'yi (54) gözaltına aldı.

Polis olayda kullanılan aracı da ele geçirdi. Şükrü B. olayda kullandığı pompalı tüfeği Ceyhan Nehri'ne attığını öne sürdü. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.