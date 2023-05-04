3 kişinin katili koca, vahşeti sosyal medyadan da paylaşmış

Adana'da karısı “6 çocuktan 2'si senin çocuğun değil” deyince cinnet getirdiği iddia edilen ve eşini, kayınvalidesini, engelli kayınbiraderini 3 ayrı bıçakla boğazlarını keserek öldüren, kayınbabasını da başka bir bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı. Katil kocanın cinayetler sonrasında ailesinin videosunu çekerek sosyal medyada paylaştığı da ortaya çıktı.

Olay, önceki gece saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Özgür Durmuş'un (42), şiddet uygulayıp, ilgilenmediği 6 çocuğu ‘Sevgi Evleri'ne yerleştirildi. Olaydan saatler önce birlikte dışarı çıkıp, otomobilde içki içen çift sohbet etmeye başladı. Durmuş ile eşi İptihel Baba yemek yediği sırada kadın, çocuklarından 2'sinin Durmuş'tan olmadığını söyledi. Bu nedenle tartışan çift, yeniden eve döndü. Tartışmaya kayınpederi Muhammet Zeki Baba (60), kayınvalidesi İnaye Hellak (59) ve engelli kayınbiraderi Muhammet Baba (28) da karıştı. Bu sırada Durmuş, mutfaktan aldığı bıçakla eşinin boğazını kesip, çeşitli yerlerinden de yaraladı. Durmuş, elindeki bıçağın yamulmasıyla mutfaktan aldığı diğer bıçaklarla kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin de boğazını kesti. Olayda 3 bıçak kullanan ve kanlar içinde kalan eşini yanına alan Durmuş, evin kapısını kapatmadan otomobiline binip, olay yerinden ayrıldı. Eşini Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bırakan Durmuş, daha sonra emniyete giderek teslim oldu. Acil serviste bulunan sağlık ekibi, İptihel Baba'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine adrese giden polis ve sağlık ekipleri, diğerlerini kanlar içinde buldu. Yapılan kontrolde İnaye Hellak'ın da hayatını kaybettiği belirlenirken, Muhammet Zeki ile Muhammet Baba ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan kayınbirader Muhammet Baba da kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Bıçakla kestikten sonra sosyal medyada paylaşmış

Cinayet zanlısı Durmuş'un, olayın ardından boğazını kestiği eşi, kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin görüntüsünü çektiği ve sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı. Zanlının, görüntünün altına ise ‘Çocuklarımın intikamını aldım' yazdığı öğrenildi. Öte yandan, Durmuş'un eşiyle otomobildeki son görüntülerine de ulaşıldı. Görüntülerde, Durmuş ile İptihel Baba'nın birlikte yemek yediği ve müzik dinlediği anlar yer aldı.

Emniyetteki ifadesinde, eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini anlatan Durmuş, çocuklarının başkasından olduğunu öğrenmesi üzerine kendisini kaybettiğini öne sürdü. Durmuş, eşinin ailesinin de gerçeği kendisinden gizlediklerini, bu nedenle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özgür Durmuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.