3 milyon 9 bin yardımcı kitap öğrencileri bekliyor

Bu yıl ilk kez ücretsiz olarak dağıtılacak olan yardımcı kaynak kitap Adana'da bin 69 okulda, 445 bin 500 öğrenci için sınıflarda hazır hale getirildi.

Türkiye genelinde 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren ders kitapları öğrencilere ücretsiz olarak verilmeye başlandı. 2003-2021 yılları arasında 3 milyar 550 milyon ders kitabı öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldı. Milli Eğitim Bakanlığı bu yılda bir ilke imza atarak ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynak kitapları da öğrencilere ücretsiz verecek. Türkiye genelinde bu yıl 100 milyon ücretsiz yardımcı kaynak kitap dağıtılacağı öğrenildi. Bu çerçevede bakanlık tarafından 81 ile kitaplar gönderildi. Adana'da da bin 69 okulda, 445 bin 500 öğrenciye dağıtılacak olan 3 milyon 9 bin yardımcı kaynak kitap okullara ulaştı. Kaynak kitaplar milli eğitim müdürlüğünün Yüreğir ilçesindeki deposundan bin 69 okula kısa sürede gönderildi. Uyum kapsamında bu pazartesinden itibaren okula başlayan birinci sınıf öğrencilerine de ders kitapları dağıtıldı.

“Sınıflar bayram yeri gibi”

Gönderilin yardımcı kaynak ve ders kitapları öğretmenler tarafından sıralara tek tek kondu. Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesindeki Emine Türkan İkiz İlkokulu'nda ise öğretmenler biraz daha fedakarlık yapıp öğrencilere çeşitli sürprizler hazırladı. Sınıfları milli bayramlardaki gibi süsleyen öğretmenler ücretsiz dağıtılan kitaplara rengarenk balon da takarak hazırlık yaptı.

Okullarda ve kitap deposunda denetim yapan Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, artık yardımcı kitapların devlet kontrolünde tek elden olacağını belirterek, “Normal ders kitaplarımızın dağıtımı çok şükür bitti. Şuanda yardımcı kaynak kitaplarının dağıtımındayız. Adana'da bugün itibariyle toplamda bin 69 okulumuza 445 bin 500 öğrencimize 3 milyon 9 bin adet yardımcı kaynak kitabı dağıtıyoruz. Bu aileler için ders kitabının yanında destek sağlayacak, artık kırtasiye ya da kitapçı dolaşmadan direk çocuğun masasında veya evinde olacak” dedi.

Kaynak kitaplar konusunda birçok spekülasyon olduğuna dikkat çeken Koçak şunları kaydetti:

“Kaynak kitabın kalitesi, baskısı, bazılarını bulamama veya okullarda farklı şekillerde değişik kitapların girmesi gibi dedikodular oluyordu. Ama artık tek elden olacak. Bakanlığımızın özverili çalışmasıyla ve iyi bir ekiple oluşturulan, bizim müfredatımızın da doğrudan içeriğini çocuklara yansıtabilecek, soru köklerini konuları aydınlatacak ders materyali olması açısından çok önemli. Biz, öğretmenler odamıza girdiğimiz andan itibaren yardımcı kaynakların kullanılması noktasında öğretmenlerimizi de yönlendiriyoruz, bu anlamlı bir destek oldu velilerimiz için.”

Koçak, 3.5 aylık bir sürecin geçtiğini ve herkeste bir okul heyecanı olduğunu ifade ederek, “Bu heyecanı okulun açıldığı gün itibariyle ailelerde yaşıyor. Hepimiz çocukluğumuzdan biliriz okulun ilk günü her zaman önemlidir. İnşallah Pazartesi günü o heyecanı hep birlikte yaşayalım. Bu nedenle öğretmenlerimiz sınıfları bayram yeri gibi yaptı. Sıralarda çocuklarımızı bakanlığımızın gönderdiği ücretsiz kitapları bekliyor” diye konuştu.