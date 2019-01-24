3. Türk Sanat Kurultayı devam ediyor

Adana'da düzenlenen Uluslararası 3. Türk Sanat Çalıştayı'na katılan Azerbaycanlı ressam Vahid Novruzov, “Geçen seneye kadar Adana'yı bilmiyordum. Adana'da çok güzel” dedi.

21 ülkeden 70 sanatçının katıldığı çalıştayda tual üzerine kurt çizen Azerbaycanlı ressam Vahid Novruzov, Resme küçük yaşlarda başladığını belirterek, “Resme başladığımda 5 yaşındaydım, devam ettim. Bizim orada küçük yaşlarda başlar eğitimler ve ücretsizdir. Hatta bize burs ödüyorlardı. Küçük yaşlarda yetenekler keşfediliyordu” dedi.

19 senedir Türkiye'de Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde öğretim üyesi olduğunu ve ikinci senedir Adana'ya geldiğini ifade eden Ressam Novruzov, “53 yaşındayım, Çanakkale'yi çok sevdim, Geçen seneye kadar Adana'yı bilmiyordum. Adana'da çok güzel” dedi.

Çizdiği kurt resmi hakkına konuşan Novruzov, “Bizim geleneksel anlayışımıza göre, kurt kesinlikle siyasi değildir. Kurt asil ve mert bir hayvandır. Gözü karadır. Hatta bunlar ava giderken kendileri için gitmezler, arkadaşları için de avlanırlar. Bir araya gelirler ve çok güçlüdürler. Onu vermeye çalıştım burada” dedi.

Novruzov, “Diğer çalışmamda ise ozan olacak. Dede Korkut ve atlar olacak. Bağlama, saz, kurt, at bunlar bizim toplumun simgeleridir. Eserlerimde bunları vermeye çalıştım” diye konuştu.

Sanatçıların siyasetin dışında olduğunu kaydeden Azerbaycanlı Ressam Vahid Novruzov, “Türküz, Türkleri seviyoruz. Atatürk Milliyetçileriyiz. Ama başka halkları da seviyoruz. Ama kendi halkımızı daha çok seviyoruz. Her şey sevgidedir. En güzel milliyetçilik kendi işimizi yapmaktır” şeklinde konuştu.