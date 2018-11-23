3. Uluslararası Karikatür Festivali başladı

Türkiye ve dünyanın saygın çizerlerini bir araya getiren Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali'nin 3'üncüsü Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle başladı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Türkiye'nin ve dünyanın en önemli karikatüristlerini ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Çukurova Belediyesi tarafından her yıl Kasım ayında yapılarak geleneksel hale gelen Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali başladı. Bu yılki teması "Çocuk ve Kadın" olan 3. Çukurova Karikatür Festivali, ilkokul öğrencilerinden oluşan koronun seslendirdiği şarkılar ile başladı. İtalyan Marilena Nardi, Paris'ten Ramize Erer, Saadet Demir Yalçın, Seher Nuray Çiftçi, Aslı Alpar ve Japon Raku Ichikawa gibi kadın çizerlerin de katılarak sergi açtıkları festivale çok sayıda karikatürist konuk oldu.

Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde açılan 10'u aşkın karikatür sergisiyle açılışını yapan festivalde konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, bilindik belediyeciliğin yanı sıra kültür ve sanatla buluşmak isteyen halka da hizmet ettiklerini belirterek, "Adana'nın öncelikle bir edebiyat festivaline ihtiyacı vardı. Geleneksel hale getirdiğimiz Orhan Kemal Edebiyat Festivali de bu anlamda Türkiye'de edebiyat camiasının çok yakından takip ettiği bir festival oldu. Şimdi de uluslararası düzeyde olan Çukurova Karikatür Festivali'nin 3'üncüsünü düzenliyoruz. İnanıyorum ki festival, çok değerli katılımcılarla birlikte her yıl kesintisiz bir şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kültür ve sanat ile sanatçıya sahip çıkmak zorunda olduklarını ve çalışmalarını da bu yönde sürdürdüklerini ifade eden Çetin, "Hayatta olmayan sanatçılarımızın isimlerini yaşatmak, hayatta olanları da hak ettiği değere kavuşturmak zorundaydık. Bu bağlamda da Türkiye'nin ve dünyanın en önemli karikatüristlerini festival için Adana'da ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Bu ekip belki de ilk defa bir araya geliyor. Festival de bir yandan buna da vesile olmuş oluyor" diye konuştu.

Çukurova'nın bereketli topraklarında çok değerli sanatçılar yetiştiğini ve bundan sonra da daha nicelerinin yetişeceğine olan inancını dile getiren Çetin, açılış kurdelesini karikatüristlerle birlikte kesti. Çetin daha sonra beraberindeki sanatçılarla birlikte açılan sergileri gezerek, bizzat sanatçılardan bilgiler aldı.

Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali, açılan sergiler, atölye çalışmaları ve çeşitli söyleşilerle yarın da devam edecek.