Adana'nın Ceyhan ilçesinde 30 bin ton mısır silajı balyasının bulunduğu depoda yangın çıktı. Yangına 2 itfaiye, 1 arazöz ve 3 su tankeriyle müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, yangın Mercimek Mahallesi'ndeki bir depoda meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarındaki yangın, biyokütle enerji tesisi için depolanan 30 bin ton mısır silajı balyasının bulunduğu depoya sıçradı. Büyük bir hızla tutuşan balyalar yanmaya başladı.

Yangına 2 itfaiye, 1 arazöz ve 3 su tankeriyle müdahale edilirken firma görevlileri yanmayan balyaları güvenli yere taşıyor.