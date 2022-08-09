300 metrelik alt geçit için hummalı çalışma

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Merkez Otogar Kavşağı'nda devam eden alt geçit çalışmalarını inceledi.

300 metrelik altgeçidi olabilecek en kısa sürede hizmete açacaklarını belirten Başkan Karalar, “Yapımı süren alt geçit Adana Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği en büyük projelerden biri. Adana trafiğini, bölge trafiğini rahatlatacak bir proje. Önümüzdeki yıl yine D-400 üzerinde Şakirpaşa Konağı civarında bir alt geçit daha yapma planımız var. Bu projeyi de hayata geçirdiğimizde D-400 üzerinde Yüreğir Optimum bölgesinden alt geçide giren vatandaşlarımız Merkez Otogar'dan çıkabilecek. Böylece D-400 trafiği daha da rahatlayacak” dedi.

D-400'e paralel Ray Sokak'ta yol çalışmasının sürdüğünü hatırlatan Başkan Karalar, bitmek üzere olan yolun Merkez Otogar'ın arkasından çıkacağını, böylece bölgede trafik akışının daha da rahatlayacağını belirtti.