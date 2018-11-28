34 hak sahibi yeni evlerine kavuştu

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin deprem riski yüksek gecekonduların ve çarpık yapıların bulunduğu merkez Çukurova İlçesi Göl Mahallesi'ndeki 250 dönüm alanda uygulamaya koyduğu kentsel dönüşüm projesinde noter huzurunda ilk kura çekildi ve 34 hak sahibi kıyı boyunda yapılan TOKİ konutlarındaki yeni evlerine kavuştu.

Belediye Meclis Salonu'nda noter huzurunda, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yetkililerinin de katılımıyla gerçekleştirilen kura çekimi öncesi konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, modern şehircilik adına kentsel dönüşümün en güzel örneğine Adana'da ev sahipliği yapmaktan dolayı bahtiyar olduğunu ifade ederek, "Şehrimiz betona yenilmeyecek, betonu yeşille dengeleyeceğiz" dedi.

Seyhan Baraj Gölü'ne nazır bölgede 600 hak sahibine modern ve çağdaş konutlarda yaşama imkanı sunarken, Turgut Özal Bulvarı ve Adnan Menderes Sahil Yolu'na alternatif olacak şekilde 23 metre genişliğinde 2.5 kilometre uzunluğunda yeni bir bulvar kazandıran Göl Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 2+1 ve 3+1 olarak 34 dairenin hak sahiplerine teslim edildiği kura çekiminde ilk iki kurayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü çekti. Başkan Sözlü'nün çektiği kurada Murat Lodos ve Özcan Yanku kıyı boyunda inşa edilen TOKİ'deki haklarına kavuştu.