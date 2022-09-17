Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Pozantı ilçesinden gelen iki farklı kamyonda kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Polis Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda önlem alıp kamyonları beklemeye başladı. Bir süre sonra polis kamyonları durdurup arama başlattı. Yapılan aramada kamyonlarda 37 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Polis olayla 4 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.