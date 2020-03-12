37 bin liralık kablo çalan 3 zanlı tutuklandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen kablo hırsızlığı olayının şüphelisi olarak yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Ceyhan'da son 23 günde 37 bin liralık 7 ayrı kablo hırsızlığı meydana geldi. Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ise hırsızlık olaylarıyla ilgili yaptıkları araştırmada K.G., İ.D. ve N.D. isimli 3 şahsı tespit etti.

3 şüpheli Emek Mahallesi'nde tel kesme makası ile yakalandı. Suçlarını itiraf eden şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.