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3.Lig: Kozan Spor FK: 0 - 52 Orduspor FK: 0

Misli.

com 3.Lig 4.Grup'ta Kozan Spor FK, kendi sahasında 52 Orduspor FK ile golsüz berabere kaldı.



Stat: İsmet Atlı Stadı


Hakemler: Levent Gümüşdere, Murat Taşçıkar, Cem Harman


Kozan Spor FK: Engin Tuna, Oğuzhan Gençer (Ebubekir Serke Tambay dk. 84 ?), Özcan Atalay, Mustafa Çiçekli (Canpolat Çelik dk. 84 ?), Sirac Susancak, Kaan Yılmaz, Erdal Kaya (Yiğit Gümüş dk. 60), İlkay Gül, Ahmet Çelik, İbrahim Burak Doğan (Yiğit Kadıoğlu dk. 60), Hakan Can Çimen


Orduspor FK: Taha Ayan, Yusuf Avcılar, Hasan Genç, Hakan Doğru (Eyüp Poyraz dk. 70), Eşref Korkmazoğlu, Ali Kemal Başaran, Gürkan Arslan, Gökhan Erdöl, Şükrü Kaan Kılıçaslan, Sebahattin Usta (Yavuz Alemdar dk. 75), Halil İbrahim Pekşen (Oğuzhan Birben dk. 57)


Sarı kartlar: Hakan Can Çimen, Ahmet Çelik, Oğuzhan Gençer, Yiğit Gümüş, Engin Tuna (Kozan Spor FK)

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