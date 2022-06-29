İhlas Haber Ajansı

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4 aydır yapılmayan yol vatandaşı çileden çıkardı

Adana’nın merkez Sarıçam ilçesinde 4 aydır tamamlanmayan yol, vatandaşları çileden çıkardı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde 4 aydır tamamlanmayan yol, vatandaşları çileden çıkardı.


Sarıçam ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi ile Şahintepe Mahallesi arasındaki Adnan Kahveci Bulvarı'nda 4 ay önce yağmur borusu döşendi. Ancak daha sonra boru döşenen bulvarda yol çalışması yapılmadı. 4 aydır toz ve topraktan geçilmeyen yol nedeniyle vatandaşlar çileden çıktı.


Sosyal medyadan çağrı yapan vatandaşlar biran önce yollarının yapılmasını istedi.

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