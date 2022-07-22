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4 bin yıllık dev sarmaşık zamana direniyor

Adana’nın Aladağ ilçesindeki 4 bin yıllık "Bığbığ Orman Sarmaşığı" zamana direniyor.

Adana'nın Aladağ ilçesindeki 4 bin yıllık "Bığbığ Orman Sarmaşığı" zamana direniyor.


Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğünce dev sarmaşık, 'Bığbığ Orman Sarmaşığı Tabiat Anıtı' olarak tescillenerek korumaya alındı


Meydan Yaylası Bığbığı mevkisindeki 4 bin yıllık sarmaşığın boyu 20, taç genişliği 23, çapı 2.3 metre olarak ölçüldü.


Doğaseverler, dev sarmaşığı görünce çok etkilendiklerini söyledi. Geçmişte çevresinde ateş yakılıp, bulunduğu kayaya yazılar yazılan sarmaşığın Türkiye'nin en önemli tabiat anıtları arasında yer aldığını ifade eden doğaseverler, gelecek nesillere aktarılması için de daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti.

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