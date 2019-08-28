İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

4 bisiklet çalan zanlı tutuklandı

Adana’da 4 vatandaşın kaldırıma bıraktığı bisikletleri sürerek çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Adana'da 4 vatandaşın kaldırıma bıraktığı bisikletleri sürerek çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinde bir hafta içinde Denizli, Bahçelievler ve Mithatpaşa mahallelerinde 4 vatandaş kaldırıma bıraktıkları bisikletlerin çalındığı yönünde polise şikayette bulundu.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şikayet üzerine harekete geçti. Polis hırsızlık olayının meydana geldiği yerlere giderek burada güvenlik kamerası çalışması başlattı. Yapılan çalışmada bisikletlerin çalınma anlarını gösteren güvenlik kamerası görüntüleri bulundu. Görüntülerde zanlının Niyazi K. isimli şahıs olduğu belirlendi. Polis bu tespitin ardından zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.


Niyazi K. evine yapılan baskınla yakalandı. Emniyete getirilerek sorgulanan şahıs 4 bisikleti de çaldığını kabul etti.


Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.