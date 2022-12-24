4 cinayete karışan çete lideri Adana'ya getirildi

Adana polisinin yaptığı “çıkar amaçlı silahlı suç örgütü” operasyonunda örgütün lideri olduğu ve 4 cinayette 5 kişinin öldürülmesine sebep olduğu öne sürülen zanlı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yakalanarak Adana'ya getirildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, 4 cinayette, 5 kişinin öldürüldüğü ‘nitelikli yağma', ‘kasten yaralama', ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarına karışan organize suç örgütünü deşifre etti. Polis, liderliğini Cumali İ. ve oğlu Yaşar İ.'nin yaptığı belirlenen örgüte üye 46 kişiyi yakalamak için harekete geçti. Ekipler, dün şafak vakti Adana merkezli İstanbul, Gaziantep ve Nevşehir ile KKTC'de belirlenen 58 adrese baskın yaptı. Operasyonda örgüt liderinin de bulunduğu 40 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilere ait iş yeri ve evlerde yapılan aramalarda 2 Kalaşnikof tüfek, 3 hafif makineli tüfek, ruhsatsız 33 tabanca, 7 av tüfeği, 686 dolu fişek, 3,86 gram esrar, sinyal kesici cihaz ile sahte kimlik ele geçirildi. Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

KKTC'de yakalanan örgüt lideri Cumali İ. ile sözde korumaları T.İ. ve E.İ, uçak ile Adana Havalimanı'na getirildi. Havalimanında konuşlanan çok sayıda ekip, geniş güvenlik önlemi aldı. Dış hatlar yolcu çıkışında bekleyen polis araçlarına bindirilen 3 şüpheli de emniyete götürüldü. Öte yandan İstanbul'daki rezidansında yakalanan örgüt liderlerinden Yaşar İ. de kente getirildi. Şüphelilerin, emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.