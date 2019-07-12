4 milyon 795 bin Euro'luk soygunla ilgili iki zanlı daha yakalandı

Adana'da iki hafta önce gerçekleşen 4 milyon 795 bin Euro'luk soyguna karıştığı ileri sürülen iki zanlı daha yakalandı.

Adana'da 26 Haziran Çarşamba günü meydana gelen olayda, banka ve kurumlar arasında para transferi yapan firmanın müdürü Burak Ekinci (29), içerisinde 4 milyon 795 bin Euro bulunan iki çuvalı alarak beraberindeki 4 kişiyle birlikte kaçtı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaydan hemen sonra yaptığı çalışmada zanlılardan Atilla Can Ö, Ahmet K. ve Mehmet G.'yi yakaladı. Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Polisin yakaladığı, Engin K, Tuncay B. ve Abdulsamet B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, son olarak olaya karıştığı ya da yardımda bulunduğu ileri sürülen Gökhan B. ve kardeşi Sercan B.'yi yakaladı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Bu arada zanlıların birinin tişörtünde İngilizce olarak "hoşgeldin gerçeklik" yazdığı görüldü. Polis şimdi her yerde Burak E, Mehmet E.G. ve Hasan B'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.