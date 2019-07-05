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4 milyon 795 bin euro'luk soygunun zanlıları tutuklandı

Adana’da geçtiğimiz hafta gerçekleşen 4 milyon 795 bin euro’luk vurgunda zanlıların kaçtığı lüks otomobili kullanan Atilla Can Ö.

Adana'da geçtiğimiz hafta gerçekleşen 4 milyon 795 bin euro'luk vurgunda zanlıların kaçtığı lüks otomobili kullanan Atilla Can Ö. ileEngin K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Adana'da 26 Haziran Çarşamba günü meydana gelen olayda banka ve kurumlar arasında para transferi yapan firmanın müdürü Burak Ekinci (29), içerisinde 4 milyon 795 bin euro bulunan iki çuvalı alarak beraberindeki 4 kişiyle birlikte kaçtı. Zanlıların kaçtığı otomobili kullanan Atilla Can Ö. (21), aracın bozulması üzerine merkez Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi'nde otobüse binerek olay yerinden kaçtı.


İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Atilla Can Ö.'nün Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'ndeki bir evde gizlendiğini belirleyince, ikamete şok baskın gerçekleştirerek şahsı ve kendisini gizleyen arkadaşı Engin K.'yı gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atilla Can Ö. ile Engin K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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