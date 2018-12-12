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4 yaşındaki çocuk tabancayla babasını vurdu

Adana’da tabancayla oynayan 4 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla babasını vurarak yaraladı.

Adana'da tabancayla oynayan 4 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla babasını vurarak yaraladı.


Olay, Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi 3808 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 4 yaşındaki Z.K babasının tabancasıyla oynamaya başladı. Z.K'nın elinde bulunan tabanca bir anda ateş aldı. Bunun üzerine emekli uzman çavuş olan baba Kerim K. yaralandı. Ailenin diğer fertleri durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Kerim K. tedavi altına alındı. Kerim K.'ın durumunun ağırı olduğu öğrenildi.

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