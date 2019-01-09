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4 yıl aradan sonra Adana'ya kar yağdı

Adana’da 2015 yılından sonra şehir merkezinde kar yağdı.

Adana'da 2015 yılından sonra şehir merkezinde kar yağdı. Yaklaşık 10 dakika süren kar yağışını ardından yerini yağmura bıraktı.



Termometreler 2 dereceyi gösterdiği sırada yağmurla karışık yaklaşık 10 dakika boyunca yağan kar, yerini kısa süreli yağmura bıraktı. Şehir merkezinde 4 yıl sonra kar yağışı gören Adanalılar, sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda bulundu. Sosyal medyada en çok konuşulan paylaşım ise bir kişinin aracının üzerinde kardan adam yapması oldu.



Sosyal medya üzerinden kar yağışını paylaşan bir vatandaş ise görüntüleri çektiği sırada,” Oğlum bu beyaz yağmur mu” diyerek şaşkınlık içerisinde karın yağmasını izledi.

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