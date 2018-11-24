4 yıl önce öldürülen ağabeyi ile aynı kaderi paylaştı

Adana'da bir kişi evinden çıkınca kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Öldürülen kişinin ağabeyi de 4 yıl önce aynı şekilde öldürülerek aynı kaderi paylaştığı öğrenildi.

Olay, Türlübaş Mahallesi 685 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 34 yaşındaki Zeydan Çalış, sabah saat 04.00 sıralarında evinden çağrılan iki kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polis, olay yerinde Zeydan Çalışın'ın silahla vurulduğu ve vücuduna çok sayıda isabetle hayatını kaybettiğini belirledi. Olaydan sonra motosiklet ile iki şahsın kaçtığı iddia edildi.

Öte yandan, Zeydan Çalış'ın ağabeyi Atilla Çalış, 24 Haziran 2014 yılında Muradiye mahallesinde vurularak öldürülmüştü. İki kardeş aynı kaderi paylaştı. Ekipler zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.