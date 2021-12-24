40 bin TL ödüllü kostüm yarışması

Nisan'da Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında düzenlenen kostüm karışmasında bu yıl 40 bin lira ödül dağıtılacağı bildirildi.

Jüri Başkanı Naci Sezgek, yarışmanın bu yılki temasının "su ve doğa" olduğunu belirterek, “Yarışmaya takım veya bireysel olarak katılım olacak. Takım halinde katılanlar en az üç kostüm, bireysel olarak katılanlar ise bir takım kostümle katılmak zorundadır. 40 bin lira ödülün dağıtılacağı kostüm yarışmasının bu yılda çok ilgi çekeceğinden eminim” dedi.

Prof.Dr. Engin Alpat, Doç. Dr. Tuğba Arabalı Koşar, Öğretim Görevlisi Dr. Özlem Uslu, Öğretim Görevlisi Hande Bilvar, oyuncu Yeliz Arman Doğramacılar, tiyatro sanatçısı Sevinç Gediktaş ve Fashion VIP Dergisi editörü Burcu Çakın'dan oluşan jürinin değerlendirme yapacağını belirten Sezgek, “Yarışmada takımlarda birinciye 8 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye ise 3 bin lira ödenecek. Bireysel yarışanlardan birinciye 4 bin, ikinciye 2 bin 500, üçüncüye ise bin 500 lira ödül verilmesi kararlaştırıldı” diye konuştu.