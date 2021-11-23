40 kilometre polisten kaçan sürücü yakalanınca,” Ben hiçbir şeyden kaçmadım, dur ihtarını görmedim” dedi

Adana'da ehliyetsiz sürücü polisin ‘dur' ihtarına uymayıp, polis araçlarının üzerine sürerek 40 kilometre boyunca kaçmaya çalıştıktan sonra kıskıvrak yakalandı. Yakalanan sürücü, “Ben hiçbir şeyden kaçmadım. Dur ihtarını falan görmedim” diyerek kendisini savundu.

Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesine D-400 karayolunda sabit yol uygulamasında yapan polis ekipleri, 16 ARL 320 plakalı otomobili ‘dur' ihtarında bulundu. Ancak otomobilin sürücüsü Hacı Ahmet D. polislerin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

“Polis araçlarının üzerine sürüp 40 kilometre boyunca kaçtı”

İhtarı uymayıp kaçan Hacı Ahmet D.'in kullandığı aracın plakası ve markası telsiz anonsuyla diğer ekiplere bildirildi. Bunun üzerine ana arterlere ve caddelere polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli otomobili kovalayan polis ekipleri şehir merkezinden otoyola doğru takibini sürdürdü. Tarsus- Adana-Gaziantep (TAG) otoyoluna giren sürücü Hacı Ahmet D., 40 kilometrelik kovalamacanın ardından Alparslan Türkeş çıkışında Sarıçam Devriye ekiplerince yakalandı. Sürücü Hacı Ahmet D. ile araçta bulunan 2 kadın kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi.

Yakalanan sürücü, “Dur ihtarını görmedim” dedi

Ehliyeti olmadığı ve alkollü olduğu kaçtığı belirlenen Hacı Ahmet D., gazetecilerin neden kaçtın ve polislere çarpacaktın sorularına,” Ben hiçbir şeyden kaçmadım. Nereden çarpacağım hani. Dur ihtarını falan görmedim. Ne çarpacağım polislere vatan haini miyim” diye kendisini savundu.

Sürücü Hacı Ahmet D. ile araçta yolcu konumda bulunan 2 kadın gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.