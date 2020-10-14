400 doların sahibi aranıyor

Adana'da döviz bürosu sahibi, iş yerinde bulduğu 400 doların sahibini arıyor.

Merkez Seyhan ilçesinde bulunan bir döviz bürosuna gelen bir vatandaş, bozdurmak istediği 400 dolarını düşürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre doları döviz bürosunun girişinde düşürdüğünü fark etmeyen vatandaş, parasını cebinde bulamayınca döviz bürosundan ayrıldı. Bu arada düşen doların üzerinden 3 kişi fark etmeden geçti. Bir süre sonra döviz bürosu sahibi Veysel Tepeli doları fark edip yerden aldı. Tepeli, doların sahibi çıkmayınca yanındaki çalışanlara parayı verip sahibinin gelmesi halinde teslim etmelerini söyledi. Ancak 12 Ekim günü meydana gelen olayın ardından doları düşüren vatandaş ortaya çıkmadı. Döviz bürosu çalışanı Yusuf Ölkeli, 400 doların kendilerinde olduğunu, sahibinin gelmesini beklediklerini söyledi.