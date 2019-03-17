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42 suçtan aranan şüpheli, yaşlı kadını dolandırırken yakalandı

Adana’nın Karataş ilçesinde dolandırıcılık, hırsızlık ve tehdit gibi 42 ayrı suçtan aranan zanlı yaşlı bir kadına ait 8 inek ve 80 koyunu dolandırarak almak isterken yakalandı.

Adana'nın Karataş ilçesinde dolandırıcılık, hırsızlık ve tehdit gibi 42 ayrı suçtan aranan zanlı yaşlı bir kadına ait 8 inek ve 80 koyunu dolandırarak almak isterken yakalandı.


Olay, Karataş ilçesinde meydana geldi. Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Mersin, Şırnak, Burdur, Mardin, Ağrı, Batman, Hakkari ve Osmaniye'de çeşitli suçlara karışan O.O.'nun (29) Karataş ilçesi Kumlu mahallesinde sahte kimlik kullanarak vatandaşları dolandırmaya çalıştığını belirledi. Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 23'ü dolandırıcılık olmak üzere bilişim suretiyle dolandırıcılık, tehdit, hakaret, hırsızlık, hükümlü ve tutuklunun kaçırılmasına yardım, silahla tehdit, basit yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, 5607 Sayılı Kanun ile Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçunun da aralarında bulunduğu 42 ayrı suçtan arama kaydı bulunan O.O.'yu yaşlı bir kadına ait 8 inek ve 80 koyunu dolandırarak almak üzereyken suçüstü yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Karataş Adliyesine sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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