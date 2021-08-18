49 hizmet aracı, 3 yıllık kira bedeli yerine belediyenin oldu

Seyhan Belediyesi, hizmet araçlarını kiralama yöntemi yerine özmal yapma projesi çerçevesinde daha önce sipariş verdiği 14 aracı daha Devlet Malzeme Ofisi'nden (DMO) teslim aldı. Başkan Akif Kemal Akay, belediye araç parkına alınan toplam 49 aracın, 3 yıllık kiralama bedeli yerine özmal yapıldığını söyledi.

Seyhan Belediyesi, hizmet için kullandığı araçların temini konusunda geçtiğimiz yılın sonunda sistem değişikliğine gitmişti. Hizmet sunumunda kullandığı araçları teminde kiralama yöntemine son veren Seyhan Belediyesi, araç teminini satın alma yoluyla gerçekleştirmeye başlamıştı. Bu çerçevede, daha önce 35 aracı özmal yapan Belediye, ikinci etap 14 araç için satın almayı da, Devlet Malzeme Ofisi'nden (DMO) gerçekleştirdi.

Satın almalar ihale ile değil kamu tedarikçisi DMO'dan

DMO tarafından, daha önce siparişi verilmiş olan 14 yeni aracın teslimi Belediye yetkililerine yapıldı. Yeni alınan araçları inceleyen Seyhan Belediye Başkanı Akif kemal Akay, tasarruf vurgusu yaptı. Seyhan belediyesinin kendi öz varlıklarıyla çalışmasını prensip edindiklerini aktaran Başkan Akay şöyle konuştu;

“Daha önce kiralama ile temin ettiğimiz araçları ücret ödeyerek kullanıp sözleşme bitince iade ediyorduk. Ortalama bir araca, 3 yıllık kiralama bedeliyle sahip olacağımızı tespit ettik. Bunun üzerine sistem değişikliğine giderek hizmet için kullandığımız araçları özmal yapmaya başladık. Bu çerçevede ihale yapmak yerine kamu tedarikçisi olan Devlet Malzeme Ofisi'nden araç alımı yapmaya başladık. Kira sözleşmesi biten araçlar yerine DMO'dan özmal araçlar almaya başladık. İlk etapta 35 araç teslim almış ve hizmete sunmuştuk. Şimdi de daha önce sipariş verdiğimiz ve kiralık sözleşmesi biten araçların yerine 14 aracımızı DMO'an teslim aldık. Böylece 3 yıl kira bedeli vermek yerine hizmet araçlarımızı özmal yapmış oluyoruz.”

Araç kiralamadan kurtulmak ve daha ucuza mal ederek tasarruf etmek amacıyla araç parkındaki 49 aracın yenilendiğini aktaran Başkan Akif Kemal Akay, “Bugüne kadar devlet malzeme ofisinden satın aldığımız araçlar için 25 milyon ödedik. Maliyeti hesapladığımız zaman 3 yıllık kiralama bedelleri ile bu araçlara sahip olabiliyoruz” dedi.

Başkan Akay şöyle devam etti;

“Üreten bir belediye olmanın yanında mümkün olduğu kadar giderlere azaltıp daha fazla hizmet yapma prensibe içerisindeyiz. Araçlarımızı bu prensiple yeniliyoruz. Şimdi büyük ölçüde kullanacağımız kendi araçlarımız var. Bu çerçevede kiralama yönteminden büyük ölçüde kurtulmak temel prensibimiz. Halkımıza daha hızlı hizmet verebilmek adına ihtiyaca göre araç filomuzu genişletmeye devam edeceğiz.”

Seyhan Belediyesi, özmal olarak alınan araçlarla birlikte sayısı artan hizmet araçlarının bakım ve onarımı için de Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nü işler hale getirdi. Belediye böylece, araçların bakım ve onarımını, dışarıdan hizmet almaya gerek kalmadan, daha ekonomik ve hızlı şekilde kendi imkanlarıyla yapabilecek.