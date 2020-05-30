İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

4'üncü kattan düşen genç kız yaralandı

Adana’da, 4’üncü kattaki evlerinin penceresinden aşağı düşen 16 yaşındaki genç kız yaralandı.

Adana'da, 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden aşağı düşen 16 yaşındaki genç kız yaralandı.


Olay, 00.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ailesiyle yaşayan 16 yaşındaki Elanur B., henüz belirlenemeyen bir nedenle 4'üncü katta oturdukları dairenin penceresinden aşağıya düştü. Baba Şahin ve anne Sevgi B. sesi duyup, durumu fark ettiler. Bunun üzerine kızlarını otomobil ile Seyhan Devlet Hastanesine götürdüler.


Beton zemine düşen Elanur B'in bacaklarının kırık olduğu tespit edilirken, hastanedeki tedavisi devam ediyor.


Polis olayla ilgili araştırmalarına devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.