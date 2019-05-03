5 adımda sağlıklı bir Ramazan mümkün

Medline Adana Hastanesi'nden Diyetisyen Merve Sehlikoğlu, Ramazan ayında dengeli ve doğru beslenmenin her zamankinden daha önemli bir hal aldığını, bunun için de Ramazan ayının en önemli öğünü olan sahurun atlanmaması, iftarda aşırıya kaçılmaması, bol su tüketilmesi ve ara öğünlere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Basit bazı kurallara uyularak rahatlıkla sağlıklı bir Ramazan geçirilebileceğini söyleyen Diyetisyen Merve Sehlikoğlu, sağlık sorunu olanları uyararak oruç tutacaklar için 5 öneriyi sıraladı:

Sağlık sorunu olanlar dikkat

Beslenmeye bağlı sağlık sorunlarının iyice yaygınlaştığı bir çağda insanların Ramazan sofralarını hazırlarken sağlık açısından duyarlı olmaları çok önemli. Özellikle şeker ve böbrek rahatsızlıkları, kalp ve yüksek tansiyon gibi kronik hastalıkları olan bireylerin uzun süre aç kalmaya bağlı olarak sağlıkları daha fazla bozulabileceğinden oruç tutmaya başlamadan önce doktor ve diyetisyenlerine danışmayı ihmal etmemeleri gerekiyor.

Sahuru ihmal etmeyin

Sahur, kişiyi oruca hazırlayan en önemli öğün. Yanlış bir beslenme alışkanlığı olarak sahur sofralarında börek-çörek, gözleme gibi hamur işi besinler yer aldığı gibi kavurma, pilav hatta akşamdan kalan ağır yemekler bile yenilebiliyor. Sahura kalkılmayarak bu öğün atlandığında uzun bir açlık söz konusu oluyor. Bu durumda gelişen hipoglisemi (kan şekerinin düşmesi); yorgunluk, baş ağrısı, unutkanlık, mental durgunluk, zihin karışıklığı gibi sorunlara sebebiyet verebiliyor. Oysa sahura mutlaka kalkılarak kahvaltı şeklinde hafif gıdalarla bir ana öğün yapılmalı ve bol su tüketilmeli.

Ara öğün yapın

İftar ve sahur arasında ara öğün yapılmalı. Taze meyve, fındık, ceviz, badem, taze ve kuru meyveler ile hazırlanmış kompostolar, süt ve aşırıya kaçmamak koşulu ile sütlü tatlılar ara öğünler için tercih edilebilir.

Bol su tüketin

Yetersiz sıvı tüketimi baş ağrısı, halsizlik, tansiyon düşmesi, hazımsızlık gibi rahatsızlıklara neden olur. İftar ve sahur arasında bol miktarda su içilmesi önemli. Bu miktar, günlük olarak 2 litreden az olmamalı. İftar ve sahur arasında çay, kahve ve soda gibi kafein içeren içecekler diüretik yani idrar söktürücü olduklarından sınırlı bir şekilde tüketilmeli.

İftarda ağır yemeklerden kaçının

İftar yemekleri sıradan akşam öğünlerinin aksine kimi zaman çok daha çeşitli olabiliyor. Neredeyse tüm gün aç olan metabolizmaya bir anda yükleniliyor. İlk yemek genellikle çorba olsa da arkasından geleneksel Ramazan pidesinin yanında yağ kullanılarak pişirilmiş et veya etli sebze yemekleri, sulu köfteler, kızartmalar ve daha sonrasında ise pilav hatta börekler geliyor. En son olarak şerbetli tatlılar sofrada kendine yer buluyor. Doğru olan ise ılık bir çorba ile oruç açıldıktan sonra gün boyu aç olan mideyi yormamak için bir süre dinlenmek. Sonrasında ise haşlanarak pişirilmiş sebze, az miktarda ızgara, bunların yanında veya tek başına salata, yoğurt gibi yiyeceklerin tercih edilmesidir.