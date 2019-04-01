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5 aracın lastiğini kestiler

Adana’da bir otelde kalan 5 kişinin araçlarının lastikleri bıçakla kesildi.

Adana'da bir otelde kalan 5 kişinin araçlarının lastikleri bıçakla kesildi.


Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kaldığı otelin önündeki D-400 karayolu kenarına aracını park eden müşterilerden biri sabah otelden ayrılmak isterken, aracının lastiğinin kesik olduğunu görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede park halindeki 4 aracın daha lastiğinin kesik olduğunu belirledi. Polis güvenlik kameralarını incelemeye alarak olayı gerçekleştireni belirlemek için çalışma başlattı. Aracının lastiği kesilen Resul Babür ise bir lastikçi çağırarak yedek lastiğini taktırdı. Babür, sabah kalktıklarında lastiğin kesik olduğunu fark ettiğini, sadece kendisinin değil 4 aracın daha lastiğinin kesik olduğunu, seçimden dolayı yapıldığını tahmin ettiğini söyledi.

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