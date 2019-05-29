5 bin kişi Taşköprü iftarında buluştu

Geleneksel İftar Programı'nda binlerce kişiyi Tarihi Taşköprü'de aynı sofrada buluşturdu.

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı'nın ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğine; Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay, Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı, Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, kurum yöneticileri, Kızılay yöneticileri ve gönüllülerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Vali Demirtaş, Genel Başkan Kınık, Kızılay Şube Başkanı Saygılı ve Milletvekili Sarı, konuklara yemeklerini dağıttılar.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, davete katılan tüm konuklarına teşekkür ederek, “Ramazanın manevi huzurunu, bir sofrada aynı ekmeği paylaşmanın güzelliklerini yaşıyoruz. Bu yıl 9'uncusunu düzenlediğimiz geleneksel iftar programımızın bundan sonraki yollarda da ülkemizin birliği, dirliği ve huzuru içinde gerçekleştirmeyi Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum” dedi.