5 bin metrekarelik geri dönüşüm fabrikasındaki yangın devam ediyor

Adana'da 5 bin metrekarelik kağıt ve plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Yangın, saat 03.40 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Yenidam Mahallesi'nde bulunan kağıt ve plastik geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Alınan bilgiye göre, fabrikanın bekçisi bir anda, içerden alevlerin yükselmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmekte yetersiz kaldıkları için takviye istedi. Yangın bölgesine çok sayıda takviye ekipler sevk edildi. Yaklaşık 5 bin metrekare olan fabrikayı alevler içinde kaldı.

Fabrikanın çatı kısmı saçtan olduğundan dolayı yangının etkisiyle çökmeye başladı. Çatının çökmesinden dolayı içeri giremeyen itfaiye ekipleri, yangına dışarıdan müdahale etmeye devam ediyor.