5 kişi öldüren organize suç örgütüne 26 tutuklama

Adana'da 'çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütü' kurdukları ve 4 olayda 5 kişi öldürdükleri iler sürülerek gözaltına alınan 41 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri kentte “çıkar amaçlı silahlı suç örgütü” kurulduğunu, liderliğini ise Cumalı İ.'nin yaptığını belirledi. Polis savcılıktan alınan izinle suç örgütü lideri ve üyelerini teknik ve fiziki olarak takibe başladı. Yapılan takipte suç örgütünün 4 olayda 5 kişinin öldürülmesine, yaralama ve nitelikli yağma olaylarına karıştığını belirledi. Polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattığında çete lideri Cumali İ.'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kaçtığını, yanında iki çete üyesi olduğunu, yardımcısı Yaşar İ.'nin ise İstanbul'da bulunduğunu belirledi. Polis yapılan çalışmaların ardından 23 Aralık günü şafak vakti Adana merkezli 4 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde operasyon başlattı. Polis eş zamanlı olarak 58 adreste şüphelileri yakalamak için özel hareketin de desteğiyle kapıları koç başlarıyla kırarak evlere girdi. Yapılan operasyonda çete elebaşı, yardımcısı oğluyla birlikte 41 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlıların evlerinde yapılan aramada 2 Kalaşnikof tüfek, 3 hafif makineli tüfek, ruhsatsız 33 tabanca, 7 av tüfeği, 686 dolu fişek, 3,86 gram esrar, sinyal kesici cihaz ile sahte kimlik ele geçirildi. Çete elebaşı ve oğlunun lüks yaşam sürdüğü, ikisinin de rezidansta oturduğu, Yaşar İ.'nin İstanbul'daki evinden sinyal kesici jammer çıktığı öğrenildi. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Zanlılardan 4'ü sorgusunun ardından serbest bırakılırken 37 zanlı adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği karşısına çıkan zanlılardan çete lideri ve oğlunun da aralarında bulunduğu 26 zanlı tutuklanırken, 11 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.