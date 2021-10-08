5. Lezzet Festivali Belemedik'ten başladı

Uluslararası Adana Lezzet Festivalinin startı Belemedik'teki kahvaltı ile verildi.

Festival kapsamında ünlü oyuncular, basın mensupları, gurmeler ve aşçılar özel bir tren ile kahvaltı yapmak üzere Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Belemedik Tabiat Parkına getirildi.

Pozantı Kaymakamı Hüseyin Aydın, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Jandarma Komutan Vekili Arkan Yıldırım'ın karşıladığı misafirler, Belemedik'teki çınar ağaçları altına kurulan masarda kahvaltı yaptılar.

Kahvaltı programına Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ergül Halisçelik, Adana İl Kültür Turizm Anıtlar Müdürü Betül Kiminsu katılırken, Adana Lezzet Festivali İletişim Ajansı Sorumlusu Esra Can Sinav ise Belemedik'e gelen sosyal medya fenomenlerine öncülük yaptı.

Bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivalinin startını da Belemedik'teki kahvaltı programı olarak vermekten onur duyduğunu dile getiren Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Belemedik Tabiat Parkına ilk defa gelen sosyal medya fenomenleri, gurme ve ünlü oyunculara Belemedik'in tarihi yapısını ve özelliğini anlattı. Ayrıca kahvaltıdaki tüm ürünlerin organik olduğunu belirten Çay, “Masa üzerinde görmüş olduğunuz tüm ürünler Pozantı'ya özgü ilçemizde yetişen ürünlerdir. Özellikle üzümleri kendi bağımdan kendi ellerimle kestim. Bin 400 rakımda yetişen çileklerin tadına bakarsanız hayran kalacağınıza adım gibi eminim çünkü bu mevsimde bu kadar güzel aromalı çileği hiçbir yerde bulamazsınız. Bunun yanında masadaki çeşit çeşit reçeller, belediyemize ait 5 kadının çalıştığı Bal Paketleme ve Sebze Meyve Kurutma merkezinin organik ürünleridir. Belki ilk defa gelmiş olduğunuz Belemedik'e sizleri Kasım ayında sararmış yaprakların arasında fotoğraf çekmeye, sonbaharın başkenti Belemedik'te huzur bulmaya davet ediyorum.” dedi.

Kahvaltı programının ardından hatıra fotoğrafı çekinen misafirler daha sonra yine geldikleri özel trene binerek Varda Köprüsünün yolunu tuttular.