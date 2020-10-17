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5 metre yükseklikteki çardaktan düşen vatandaş yaralandı

Adana’nın Kozan ilçesinde bir kişi, yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki çardaktan düşerek yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi, yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki çardaktan düşerek yaralandı. Yaralı şahıs, ambulans ile kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi üzerinde Hayrettin Özgüner (55) isimli vatandaş, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikte bulunan çardaktan aşağı düştü. Düştüğü yerde taş bulunan kişi yaralandı.


Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Hayrettin Özgüner, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Adana'ya sevk edildi.


Olay yerine gelen polis ekipleri, Hayrettin Özgüner'in düştüğü yerde inceleme yaptı.

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