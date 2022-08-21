İhlas Haber Ajansı

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5 milyon 505 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Adana polisi 5 milyon 505 bin adet kaçak makaron ele geçirdi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kente kaçak makaron sokulduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine eş zamanlı olarak 5 ayrı noktaya yaptığı operasyonda 5 milyon 505 bin adet kaçak makaron ele geçirdi. Operasyonda ayrıca 6 sigara dolum makinası, 5 hava kompresörü, 100 kilo kıyılmış dökme tütün ele geçirilirken, 5 zanlı gözaltına alındı.


Zanlılar sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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