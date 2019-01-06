5 Ocak Adana Kurtuluş Maratonu başladı

Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Maratonu, 9 ülkeden 2 bin 152 atletin katılımıyla yağmur atında başladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 'su düzenlenen Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu, bugün yağmurlu havaya rağmen Atatürk Parkı önünden start aldı.

Geçen yıl bin 260 atletin koştuğu yarı maratonda bu yıl lisanslı katılımcı sayısı ikiye katlandı. Toplam 121 bin 500 lira para ödülünün dağıtılacağı 21 kilometrelik yarı maratona Türkiye, Etiyopya, Kenya, Fas, Mısır, İspanya, Fransa, Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) 2 bin 152 atlet yarışa katıldı. 4 kilometrelik halk koşusuna ise kayıt yaptıran 10 binden fazla kişi katıldı.

Adana Valiliği himayesinde düzenlenen dev spor etkinliği kapsamında 4 Ocak'tan itibaren Atatürk Parkı içindeki 75. Yıl Sanat Galerisi'nde Spor Fuarı açıldı. Maraton heyecanının ateşlendiği fuarda müzikten dansa, eğlenceden spora birçok aktivite bir arada devam ediyor.

Atletizm dünyasını Adana'da buluşturan Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu kentin tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan yapıların yer aldığı 21 kilometrelik parkurda koşuluyor. Atatürk Parkı'nda start alan yarı maratonu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü başlattı. Daha sonra Sözlü, halk koşusunda hemşehrileriyle birlikte koştu.

Yarı maraton, Atatürk Caddesi, Sular Yolu, Tren Garı, Ziyapaşa Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, Büyükşehir Belediyesi Önü, İnönü Parkı, Adliye Sarayı, Taşköprü, Kızılay Caddesi, Ulucami, 5 Ocak Meydanı, Ali MünifYeğenağa Caddesi, Yağcamii, Büyüksaat Kulesi, Eski Vilayet Binası, Tarihi Kız Lisesi, Taşköprü üzerinden HiltonSA Otel'e geçiş, Optimum Alışveriş Merkezi, Merkez Cami, Arkeoloji Müzesi, Fuzuli Caddesi, Galeria Alışveriş Merkezi, Demirköprü, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Sağlık İl Müdürlüğü, 6. Kolordu Komutanlığı, Mithat Özsan Bulvarı, Çukurova Üniversitesi kavşağı, DSİ Baraj Köprüsü, Adnan Kahveci Bulvarı, Adnan Menderes Sahil Yolu kavşağı, Özdemir Sabancı Bulvarı, Dilberler Sekisi, ATO Kavşağı, Eski Baraj, Kasım Gülek Bulvarı, Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu'na takiben Merkez Park'ta sona eriyor.

Vatandaşlar da kurtuluş koşusunda koşmaktan memnuniyet duyduklarını, Adana'nın düşman işgalinden kuruluşunu böyle kutladıklarını söyledi.