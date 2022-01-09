5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu tamamlandı

Adana'da 12'ncisi düzenlenen 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda erkeklerde Kenya'dan Emmanuel Bor, kadınlarda ise Kenya'dan Daisy Jeptoo Kimeli birinci oldu.

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü anısına gerçekleştirilen 12. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda bin 680 atletin katılımıyla Fuzuli Caddesi'nden başlayan yarı maratonun startını Vali Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar verdi. Sporcular, 21 kilometrelik güzergahın ardından Merkez Park'taki bitiş çizgisine ulaştı.

Maratonda erkeklerde Kenya'dan Emmanuel Bor 1 saat 1 dakika 39 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti. Yarışı, Etiyopya'dan Getaye Fisseha Gelaw 1 saat 1 dakika 56 saniyeyle ikinci, Kenya'dan Benard Cheruiyot Sang da 1 saat 4 dakika 58 saniyeyle üçüncü sırada bitirdi.

Kadınlarda ise Kenya'dan Daisy Jeptoo Kimeli 1 saat 13 dakika 42 saniyelik derecesiyle birinci, Burcu Subatan 1 saat 13 dakika 58 saniyeyle ikinci, Büşra Nur Koku da 1 saat 15 dakika 23 saniyeyle üçüncü oldu.

Koşunun ardından dereceye giren sporculara törenle ödülleri verildi.